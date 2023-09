Εξακολουθούμε να είμαστε «εθισμένοι» στις κακές ειδήσεις ή πλέον επιλέγουμε την αποχή από αυτές; Η ανακούφιση που νιώθουμε αποφεύγοντας την έκθεση σε δυσάρεστες ειδήσεις έχει πλέον όνομα: ROMO - Δείτε τι σημαίνει

Έχετε ακούσει τον όρο FOMO; Ο φόβος ότι χάνουμε κάτι σημαντικό ή αλλιώς fear of mising out είναι πραγματικός και μεγάλο μερίδιο σε αυτό καταλαμβάνουν και τα κοινωνικά δίκτυα. Συνήθως επηρεάζει τα άτομα, δημιουργώντας τους ενοχές που δεν συμμετέχουν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, με το φόβο ότι θα χάσουν όσα θα συμβούν ή όταν δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα και τάσεις. Μια αντίστοιχη τάση εμφανίζεται πλέον στο διαδίκτυο και αποτελεί την ακριβώς αντίθετη οπτική.

Ο όρος ROMO (the relief of missing out) προσφέρει μια ανακούφιση από τη συνεχή ανάγκη να είμαστε διαδικτυακά παρόντες. Θα λέγαμε ότι είναι μια τακτική ακριβώς αντίθετη με το doomschrolling, που ήθελε τους χρήστες να είναι έρμαια των κακών ειδήσεων. Φαίνεται όμως πως το συνεχές βάρος από τις άσχημες ειδήσεις, οδηγεί όλο και περισσότερους χρήστες του διαδικτύου να απομακρύνονται από αυτές. Συνεπώς, θα αποφύγουν οικειοθελώς τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και κάθε ψηφιακή τεχνολογία που θα μπορούσε να τους παρέχει ειδήσεις, σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι αισθάνονται ανακουφισμένοι που έχασαν ένα ή περισσότερα ειδησεογραφικά «γεγονότα».

Βρετανοί και Αμερικανοί ερευνητές που ειδικεύονται στην ανάλυση των μέσων ενημέρωσης επιχείρησαν να κατανοήσουν λεπτομερέστερα το φαινόμενο αυτό, διεξάγοντας μια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Political Communication. Η έρευνα διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιελάμβανε συνεντεύξεις σε βάθος με 43 άτομα που επέλεξαν οικειοθελώς να αποκοπούν από τις πηγές ειδήσεων και οι οποίοι πλέον συμβουλεύονται σπάνια τις ειδήσεις («λιγότερο από μία φορά το μήνα» ή «ποτέ»). Σύμφωνα με τη μελέτη, τα άτομα αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του βρετανικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επιλογή της προσεκτικής αποφυγής αυτού του είδους ειδήσεων εξηγείται κυρίως από την επιθυμία να ξεφύγει κανείς από ειδήσεις που θεωρούνται αγχωτικές, αλλά και επειδή το περιεχόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθήματα ανικανότητας. «Οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι στις ειδήσεις κυριαρχούν ιστορίες για το έγκλημα, την τρομοκρατία και τις κομματικές διαμάχες, οι οποίες δημιουργούν όχι μόνο φόβο αλλά και αισθήματα αβεβαιότητας και έλλειψης ελέγχου ή δράσης», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

Μια σημαντική διαφορά

Ο όρος ROMO είναι αντίθετος του FOMO, με τη διαφορά ότι το φαινόμενο αυτό επηρεάζει ειδικά τον κόσμο των ειδήσεων και λιγότερο τον κόσμο των τάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο όρος FOMO χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Patrick McGinnis το 2004, ο οποίος ήταν τότε φοιτητής στο Harvard Business School στις ΗΠΑ και έχει εφαρμογή και εκτός του ψηφιακού χώρου.

Υπάρχει όμως και το αντίθετο: ο όρος JOMO (joy of missing out) υποδηλώνει τη χαρά να απουσιάζει κάποιος από ένα κοινωνικό γεγονός, συχνά προς όφελος κάποιας ανάπαυλας η απλώς εκφράζοντας την προσωπική ανάγκη να περάσουμε ένα βράδυ στον καναπέ. Πρόκειται για μια φιλοσοφία ζωής που πολλοί δεν διστάζουν να υιοθετήσουν από τότε που έκανε την εμφάνισή του ο κορωνοϊός, χρησιμοποιώντας μάλιστα και μια υποτιθέμενη νόσηση ως δικαιολογία.