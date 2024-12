Την 15η Αποστολή της στην Αφρική ολοκλήρωσε το σωματείο ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής δράσης «Η ΦΙΛΟΤΗΣ» τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με μεγάλη επιτυχία.

Η «ΦΙΛΟΤΗΣ» που ιδρύθηκε το 2008 από μία ομάδα οραματιστών Λαρισαίων, δραστηριοποιείται σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κυρίως σε χώρες της Αφρικής όπως η Ουγκάντα και η Τανζανία.

Η 15η Αποστολή της πραγματοποιήθηκε στα χωριά Gongo και Mkange. Η ΦΙΛΟΤΗΤΑ δώρησε στο τοπικό ιατρικό κέντρο του Gongoιατρικό εξοπλισμό για την ανίχνευση της ελονοσίας, αντιδραστήρια και αντιοφικούς ορούς. Τα μέλη μας υποδέχτηκαν και ευχαρίστησαν και μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας της Κυβέρνησης, δεσμευόμενοι για περαιτέρω ενίσχυση των δομών υγείας.

Στο δημοτικό σχολείο του χωριού Mkange, όπου εκπαιδεύονται 1500 μαθητές και από τα γύρω χωριά, συμβάλαμε με την ενίσχυση και του ΠΟΚΕΛ, στην αποκατάσταση της στέγης σε δύο σχολικές αίθουσες, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης σε ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον.

Ήρθαμε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στο Dares Salaam που μας εξέθεσε τις ανάγκες της για μία δασκάλα να διδάσκει ελληνικά στα παιδιά τους και στους συντρόφους τους άλλων εθνικοτήτων ώστε να μην αποκοπούν από τις ρίζες τους και τον ελληνικό πολιτισμό.

Εκτός όμως από τις χρηματικές δωρεές τους, τα μέλη της ΦΙΛΟΤΗΤΑΣ έρχονται σε άμεση επαφή με τους κατοίκους, τις ανάγκες τους, τον τρόπο ζωής τους, τη φιλοσοφία και τη στάση ζωής τους, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους.

Η δράση μας έγινε σε συνεργασία με το SANA (Save Africa’s Nature) που ίδρυσε ένας άλλος οραματιστής ελληνικής καταγωγής (από τη Σάμο) γεννημένος στο Μπουρούντι που κατοικεί και δραστηριοποιείται στην Τανζανία, ο Κώστας Κουκούλης .

Το μότο του «Weunderstand the gift of Life when we recognize the value of Nature» δίνει το στίγμα για τη στάση ζωής του «Κατανοούμε το δώρο της Ζωής όταν αναγνωρίζουμε την αξία της Φύσης» Ο συνειδητοποιημένος επισκέπτης μπορεί να μεταφέρει πίσω τις πρωτόγνωρες παραστάσεις και ακούσματα με σεβασμό για τη χώρα που τον υποδέχεται και τον φιλοξενεί.

Να μεταφέρει τη ζωή των Maasai, πληροφορίες για τους χορούς τους, πώς διαλέγουν τους συντρόφους τους, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, πώς κυνηγούν, πώς εξασφαλίζουν τα προς το ζειν. Τα μηνύματα του σιγά-σιγά (pole-pole) και της ξενοιασιάς (Hakuna Matata) μπορούν να προβληματίσουν τον τουρίστα που φτάνει εκεί από ρυθμούς φρενίτιδας και τεταμένες εντάσεις από το περιβάλλον του.

Το σαφάρι, η φύση, ο Ινδικός με τα πολύχρωμα ψάρια, τα κοράλλια τα δέντρα με τους πολύτιμους καρπούς τους, τους ζουμερούς χυμούς τους, τα σπάνια λουλούδια, τα ζώα που έχουν μειωθεί αισθητά από την κακή διαχείριση των λαθροκυνηγών.

Μην ξεχνάμε και το εμπόριο σκλάβων που αν και παρελθόν, φέρει ένα βαρύ φορτίο ως υπενθύμιση μιας περιόδου όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραβιάστηκε με δραματικό τρόπο. Σήμερα, η πρόκληση είναι η ενίσχυση των κοινωνιών της Αφρικής, μέσα από συνεργασίες που προάγουν την ευημερία, την ισότητα και την αλληλοκατανόηση, αφήνοντας πίσω τις σκιές αυτής της εποχής.

Η Αφρική όταν την δεις με σεβασμό σου αλλάζει το βλέμμα ειδικά όταν την επισκέπτεσαι μέσω οργανισμών όπως το SANA που με την συλλογή και τη συντήρηση των σπόρων, την καλλιέργεια και την αναδάσωση, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις ΜΑΜΕΣ, την ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά του δημοτικού για την προετοιμασία τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ίδρυση βιβλιοθήκης και τόσα άλλα projects προσφέρει ένα τεράστιο έργο στην περιοχή.

Αυτό το έργο ενίσχυσε και η ΦΙΛΟΤΗΤΑ στην 15η Αποστολή της, αλλά και στην Αποστολή του 2019. Ο άνθρωπος της Αφρικής είναι ένας από εμάς, είναι το παιδί μας, ο αδελφός μας, ο γονιός μας. Είμαστε μαζί με σεβασμό, αξιοπρέπεια, συνείδηση για την προστασία του πλανήτη μας και όλοι μαζί δικαιούμαστε να εξελιχθούμε στον Χρόνο. Αποτελεί δικαίωμα της Ανθρωπότητας και καθήκον για όλους μας.

Τηλ. επικοινωνίας: 6937221061