Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας στις εκδηλώσεις του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης
Λάρισα | 07 Οκτ 2025, 09:43
Μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2025.
Ο Δημήτρης Πάλλης τίμησε την ΦΛΛ κερδίζοντας το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε το Γεωπάρκο σε συνεργασία με την UNESCO, κ στον οποίο η Λέσχη συμμετείχε με 6 φωτογράφους.
Η απονομή έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Μονύδριο Αγ. Θεοδοσίου στο Γάβρο Μετεώρων και κατά την οποία έγινε τιμητική απονομή στη λέσχη ως “ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ”.
