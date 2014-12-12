Μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2025.

Ο Δημήτρης Πάλλης τίμησε την ΦΛΛ κερδίζοντας το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε το Γεωπάρκο σε συνεργασία με την UNESCO, κ στον οποίο η Λέσχη συμμετείχε με 6 φωτογράφους.

Η απονομή έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Μονύδριο Αγ. Θεοδοσίου στο Γάβρο Μετεώρων και κατά την οποία έγινε τιμητική απονομή στη λέσχη ως “ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ”.