Η Συνεργασία Για Πορεία Ανάπτυξης δυναμώνει και διαρκώς “μεγαλώνει”, αναπτύσσοντας πλέον δυναμική “καθαρής νίκης” στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023.

Καλωσορίζουμε την κα Χριστίνα Καραγιάννη στην παράταξη μας, η Χριστίνα είναι υποψήφια τοπική σύμβουλος Τ.Κ Σπηλιάς με την συνδυασμό μας με υποψήφιο Δήμαρχο Τεμπών τον Κώστα Κολλάτο στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.

Σε δήλωση της η κα Καραγιάννη:

Τοις ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ των πραγμάτων αισχύνη

Είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συναίσθηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα

Δημοσθένης

Αθηναίος ρήτορας (384-322 π.Χ.)

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αμερική η Χριστίνα Καραγιάννη κατάφερε να παντρέψει δύο διαφορετικές κουλτούρες την Αμερικανική και την Ελληνική.

Δεν της χαρίστηκε ποτέ τίποτα και αυτό αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της ζωής και της συμπεριφοράς της. Δυνατή αλλά και δίκαιη, ανασκουμπώθηκε από την στιγμή που ήρθε στην Σπηλιά ως συνταξιούχος, για να προσφέρει στο χωριό του άνδρα της Στέλιου Καραγιάννη. Το δικό της πλέον χωριό. Με δική της πρωτοβουλία συγκεντρώθηκαν υπογραφές για την δημιουργία οστεοφυλακίου, και τοποθέτηση οδικού καθρέπτη για την προστασία των οδηγών σε καίριο σημείο.

Εβαλε το λιθαράκι της με άπειρες ώρες εθελοντικής εργασίας στην εκκλησία του χωριού για αρκετά χρόνια ως επίτροπος ενώ αποτέλεσε τον βασικό συνεργάτη στο όραμα της δημιουργίας Λαογραφικού Μουσείου Σπηλιάς. Ηδη το Μουσείο λειτουργεί δύο χρόνια με περισσότερους από 2500 επισκέπτες.

Με ασταμάτητη προσωπική εργασία, ώρες αμέτρητες αλλά και όραμα για να γίνει το χωριό μας καλύτερο συνεχίζει να αποτελεί στιβαρό στήριγμα για το αύριο του μικρού χωριού αλλά και του Δήμου που το περικλύει.

Η Χριστίνα Καραγιάννη είναι αυτό που χαρακτηριστικά λέγεται στην Αμερική :What you see, is what you get” -Αυτό που βλέπεις αυτό είναι-. Χωρίς κουβέντες πολλές. Λίγα λόγια και πολλά έργα. Αλλωστε αυτά δεν είναι που μας κρίνουν;