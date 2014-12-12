Έντονο παρασκήνιο προηγήθηκε στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και στην απόφαση για την κατάργηση της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν τα ΝΕΑ σε σχετικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, παγωμάρα έπεσε στην αίθουσα της Βουλής που συνεδρίαζε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με τον Νίκο Δένδια, με θέμα τη β’ φάση της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» για τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πιο αμφιλεγόμενη (εντός κι εκτός Ενόπλων Δυνάμεων) απόφαση που συζητήθηκε εκτεταμένα είναι η κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου της μείζονος διοίκησης. Η παραδοχή, όμως, που έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση ήταν ότι η απόφαση αυτή υπήρξε ένας από τους λόγους που δεν ανανεώθηκε η θητεία του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Οτι δεν υπήρχε και η καλύτερη χημεία μεταξύ Φλώρου και Δένδια, συνεχίζει το δημοσίευμα, ήταν εν πολλοίς γνωστό. "Φάνηκε κιόλας από το γεγονός ότι ο υπουργός όταν ανέλαβε έκανε αλλαγές στην ηγεσία του στρατεύματος με πρόσωπα που δεν ανήκαν στο στενότερο περιβάλλον του πρώην αρχηγού. Πηγές του Αμυνας έλεγαν ότι ο Φλώρος θεωρείτο υπερβολικά παρεμβατικός και χρεωνόταν αποτυχίες, όπως ο σχεδιασμός της αποστολής με τη Λιβύη με το θανατηφόρο τροχαίο και το πλημμυρισμένο Στεφανοβίκειο. Αυτά είναι γνωστά αν και δεν συζητιούνταν δημόσια – για ευνόητους λόγους.

Ετσι, ακόμη και βουλευτές που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση της επιτροπής, φάνηκαν έκπληκτοι από την παραδοχή του υπουργού ότι η θητεία του Φλώρου δεν είχε πάρει παράταση επειδή διαφωνούσε με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη δομή δυνάμεων στον οποίο τελικά προχώρησε ο υπουργός".

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr