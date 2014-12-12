Την 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών- Π.Ο.Σ.Ε.Α., υποδέχεται ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.

Ο Δήμος Λαρισαίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε φορείς και συλλόγους για τη συμμετοχή τους στην 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ως την ύψιστη πράξη αλληλεγγύης, που σώζει ζωές.

Σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών της Λάρισας, αλλά και Σύλλογοι πολιτιστικοί, αθλητικοί, καθώς και φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Λαμπαδηδρομία, είτε ως λαμπαδηδρόμοι ή στις εκδηλώσεις που θα γίνουν την ημέρα της λαμπαδηδρομίας, μπορούν να στείλουν το αίτημα συμμετοχής τους, στο email:dhmsxes@larissa.gov.gr (για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2413.500.228, κα. Χρύσα Τζιαστούδη).