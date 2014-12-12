Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, η 337 Μοίρα (337Μ) της 110 Πτέρυγας Μάχης από την Αεροπορική Βάση Λάρισας, συμμετείχε στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2025», που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, της Γαλλίας.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με 4 αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό. Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τον Καναδά.

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σύνθετες αεροπορικές αποστολές (COMAO) με συμμετοχή περισσοτέρων των 50 αεροσκαφών, σε σενάρια που εξασφάλισαν εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες υψηλής έντασης, ημέρα και νύχτα, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.