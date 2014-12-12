Σε ενημέρωση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για το θάνατο της 47χρονης γυναίκας στην Αιγάνη, αναφέρονται τα εξής:

"Στις 23:31 στις 03/10 Παρασκευή έλαβε κλήση το ΕΚΑΒ και αμέσως από το ΚΥ Γόννων αναχώρησε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών για το χωριό Αιγάνη (35 χιλιόμετρα από τους Γόννους) στις 23:55 το ασθενοφόρο παρέλαβε την 47χρονη και στις 00:31 έφθασε στο ΚΥ Γόννους.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του ΚΥ ΑΣΦΥΓΜΗ με ΜΥΔΡΙΑΣΗ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ΚΑΡΠΑ (όπως προβλέπεται) και μετά από 50 λεπτά επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της. Εκλήθη η Αστυνομία για καταγραφή του περιστατικού και διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή".