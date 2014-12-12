Με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο Δαβάκη συναντήθηκαν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, μαζί με τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκο Γκατζόγια.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός του Υπουργείο για την 61 Μονάδα Επιστράτευσης, η οποία λειτουργεί στα Φάρσαλα. Ο κ. Εσκίογλου εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της Μονάδας, τονίζοντας πως θα αποτελέσει πλήγμα για την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, παρέδωσε στον Υφυπουργό την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, η οποία με ξεκάθαρο τρόπο ζητά την συνέχιση της λειτουργίας της 61 ΜΕ και την πλήρη στελέχωσή της.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων καταδικάζει και καταγγέλλει την απομάκρυνση της 61 Μονάδας επιστράτευσης (Μ.Ε.) από τα Φάρσαλα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ζητάμε από το Υπουργείο εθνικής Άμυνας να ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση ή σχέδιο που να μεθοδεύει είτε την αναστολή λειτουργίας είτε την υποβάθμιση της 61 Μ.Ε.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να διασφαλίσει την λειτουργία της 61 Μ.Ε. με πλήρη στελέχωση.

Ο Δήμος Φαρσάλων στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων της Μονάδας και δηλώνει πως θα κινηθεί με κάθε τρόπο ώστε να διασφαλίσει την παραμονή του Στρατοπέδου στα Φάρσαλα.

Καλούμε όλους τους φορείς της Επαρχίας Φαρσάλων σε συστράτευση και επαγρύπνηση ώστε να διαφυλαχτούν τα αυτονόητα συμφέροντα του τόπου μας.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τη Στρατιωτική Ηγεσία, στους Βουλευτές του Νομού Λάρισας και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας».