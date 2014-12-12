Η Embryolab, κορυφαία κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, γιόρτασε 21 χρόνια συνεχούς προσφοράς, καινοτομίας και φροντίδας, σε μια επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Ερεύνα και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης, οι Βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης κ.κ. Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Γιουτίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Νίκος Τζόλλας, η Πρόξενος της Ρουμανίας, κ. Iacobuta Georgiana-Gabriela, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νεολίας & Εθελοντισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Κούλα Γιαννακίδου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας Δήμου Καλαμαριάς , κ. Ολυμπία Αντωνούδη, ο Διοικητής Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κ. Παναγιώτης Παντελιάδης, η κ. Βιολέτα Βαϊτση, ως Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, π. Μακάριος Τσιμέρης, καθώς και πλήθος κόσμου και επιστημόνων από τον χώρο της Αναπαραγωγικής Ιατρικής και της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Δύο Δεκαετίες Εμπειρίας, Ένα Μέλλον Γεμάτο Δυνατότητες

Από το 2004, η Embryolab έχει διανύσει μια πορεία γεμάτη από επιτυχίες, με πάνω από 12.785 γεννήσεις να έχουν γίνει πραγματικότητα. Αυτά τα 21 χρόνια εμπειρίας και εμπιστοσύνης, από ανθρώπους σε 82 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν χτίσει γερές βάσεις:

Τεχνολογία αιχμής : Συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό και τεχνικές που ανεβάζουν τον πήχη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

: Συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό και τεχνικές που ανεβάζουν τον πήχη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εξειδίκευση : Μια ομάδα 110 ειδικών που προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα.

: Μια ομάδα που προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση: Η φροντίδα και η ενσυναίσθηση βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο

Ένα Νέο Κεφάλαιο: Η Γονιμότητα της Επόμενης Γενιάς

«Η Embryolab δεν εφησυχάζει. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η κλινική ανανεώνει τη φιλοσοφία και τις υπηρεσίες της, εγκαινιάζοντας την NextGen IVF. Αυτό το νέο κεφάλαιο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια πιο ολιστική, προσωποποιημένη και επιστημονικά προηγμένη προσέγγιση της γονιμότητας.» δηλώνει ο CEO, Δημήτρης Νικολαίδης, BA, MA, PhD.

H Συνιδρύτρια της Embryolab, κ. Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Σύμβουλος κλινικής Εμβρυολογίας και Διευθύντρια της Embryolab Academy, μας εξηγεί: «Για εμάς, η ανθρώπινη γονιμότητα δεν είναι απλά μια βιολογική διαδικασία, αλλά ένα ταξίδι ζωής. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να νιώσει την πληρότητα της δημιουργίας οικογένειας. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε τόσο την τεχνολογία όσο και την τεχνητή νοημοσύνη για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.»

Ο Συνιδρυτής της Embryolab, κ. Νίκος Χριστοφορίδης καταλήγει: «Στην Embryolab δημιουργούμε έναν κόσμο καλύτερο, δημιουργούμε τον Planet Be, μία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για πιο βιώσιμες πρακτικές που διασφαλίζουν την αναπαραγωγική μας υγεία και βελτιώνουν τις συνθήκες για μια υγιή εγκυμοσύνη.»

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Alpha Marketing.