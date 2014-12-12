Δύο ημέρες αφιερωμένες στην καινοτομία, τη στρατηγική και τη συνεργασία με τη συμμετοχή company partners από όλον τον κόσμο.

Ο CEO της Lithos Digital, Ανδρέας Μέξης, παρευρέθηκε στο SALESmanago Partner Meetup 2025 που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κρακοβία της Πολωνίας. Η Lithos Digital, προσκεκλημένη της SALESmanago, συμμετείχε ως επίσημος συνεργάτης της εταιρείας σε μία συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από δυναμικές ιδέες, καινοτομία και νέες προοπτικές. Το συνέδριο συγκέντρωσε περισσότερους από 60 διεθνείς συνεργάτες και εταιρείες από τον χώρο του digital marketing και του web development, προσφέροντας ένα γόνιμο περιβάλλον δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ συνεργατών από όλον τον κόσμο.

Το φετινό partner meetup αποτέλεσε ένα τριπλό γεγονός, καθώς η SALESmanago παρουσίασε και γιόρτασε τη συγχώνευσή της με τις εταιρείες Leadoo Marketing Technologies και Thulium. Οι τρεις εταιρείες, που ανήκουν πλέον στον ίδιο τεχνολογικό όμιλο, καλωσόρισαν τους συνεργάτες τους και μοιράστηκαν το κοινό τους όραμα, μαζί με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν πετύχει και τις καινοτομίες που αναμένονται τους επόμενους μήνες. Στόχος της ένωσής τους είναι να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για το Marketing Technology που συνδυάζει αυτοματισμούς marketing, πρακτικές conversational marketing και CRM υποστήριξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα εποχή της επιχειρηματικής επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τον τεχνολογικό προσανατολισμό του ομίλου της SALESmanago, σε ένα κοινό πλαίσιο στοχοθεσίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν workshops και sessions γύρω από την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες εξελίξεις στο eCommerce και lead generation, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, πρακτικές επιτυχίας και ιδέες από διαφορετικές αγορές του κόσμου. Η διοργάνωση κορυφώθηκε με την τελετή απονομής των Partner Awards, όπου αναδείχθηκαν σημαντικές επιτυχίες και συνέργειες της SALESmanago με εταιρείες από ολόκληρο το διεθνές δίκτυο συνεργατών της.

Το Partner Meetup 2025 ολοκληρώθηκε μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και κοινής προοπτικής, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συμμαχιών που ενδυναμώνουν το πρόσωπο του digital marketing και του development. Η παρουσία της Lithos Digital στο φετινό meetup επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο ως επίσημου partner των SALESmanago, Leadoo και Thulium στην ελληνική αγορά. Μέσα από τη συμμετοχή της, η εταιρεία ενισχύει το δίκτυο των συνεργασιών της και τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης στον χώρο του digital marketing, με στόχο να αποτελέσει τον κύριο brand ambassador των τριών brands στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοσή τους και την ενίσχυση της τοπικής τους παρουσίας.