Η Lithos Digital συμμετείχε ως Premium Χορηγός στο WordCamp Athens, το σημαντικότερο συνέδριο της ελληνικής κοινότητας του WordPress, που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το 2016 με την έγκριση και υποστήριξη του WordCamp Central και του WordPress Foundation. Το συνέδριο συγκεντρώνει επαγγελματίες της τεχνολογίας, του web design και development, του digital marketing, του ecommerce και άλλων συναφών κλάδων που σχετίζονται με την ψηφιακή ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Η παρουσία της εταιρείας στη φετινή διοργάνωση, από τη θέση του χορηγού αυτή τη φορά, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην προώθηση της εξειδίκευσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον χώρο του digital.



Κάθε WordCamp πραγματεύεται μια ευρεία ποικιλία θεμάτων αναφορικά με το development, το web design, το marketing, το ψηφιακό περιεχόμενο, το ecommerce, την ψηφιακή καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Στο φετινό συνέδριο, εξέχουσα θέση στις ομιλίες κατείχε το πιο πολυσυζητημένο τεχνολογικό φαινόμενο των τελευταίων ετών, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μαζί με τους marketing αυτοματισμούς και τις έξυπνες λύσεις σε θέματα WordPress. Η σημασία των WordPress ιστοσελίδων παραμένει τεράστια για το παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα καθότι πρόκειται για τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων, που μέχρι και σήμερα φιλοξενεί σχεδόν το 40% των ιστοσελίδων του παγκόσμιου ιστού.



Ως εταιρεία που διαχρονικά επενδύει στο WordPress development, η Lithos Digital έχει σχεδιάσει, λανσάρει και βραβευτεί για εκατοντάδες ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης και εξαιρετικού design, κατασκευασμένες για πελάτες της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει τη γνώση και την εξειδίκευσή της στις πιο απαιτητικές τεχνικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες του WordPress και να ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του χώρου, με στόχο να συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία εμπειρία χρήστη και μέγιστη απόδοση σε κάθε website που φέρει την υπογραφή της.



Η συμμετοχή της Lithos Digital στο WordCamp Athens δεν είχε μόνο υποστηρικτικό χαρακτήρα, αλλά αντανακλά τη φιλοσοφία της εταιρείας να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων της digital πραγματικότητας και να συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της γνώσης, στην ενίσχυση της εξειδίκευσης, στη συνεργασία και στη συνεχή τεχνολογική πρόοδο.

Η ομάδα της Lithos Digital έδωσε δυναμικά το παρόν στο συνέδριο, συμμετέχοντας σε ομιλίες, workshops και συζητήσεις με συναδέλφους και επαγγελματίες του χώρου. Μέσα από αυτή την εμπειρία, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η αξία του διαλόγου και της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη της κοινότητας για την πορεία της ψηφιακής εξέλιξης, μια αξία που για τη Lithos Digital έχει βαρύνουσα σημασία και καθοδηγεί τον τρόπο που εργάζεται καθημερινά.

Για τη Lithos Digital, η συμμετοχή στο WordCamp Athens 2025 ήταν μια συναρπαστική εμπειρία και μια πολύτιμη ευκαιρία για διάλογο με επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, αποτέλεσε μια έμπρακτη στήριξη σε μια κοινότητα της οποίας αποτελεί ενεργό μέλος από την πρώτη μέρα ίδρυσής της, μια κοινότητα που προσφέρει διαρκώς στην τεχνολογία, -αξία που μοιράζεται απόλυτα και η Lithos. Μέσα από τη συμμετοχή της, ενίσχυσε τον ρόλο της ως brand που συνδυάζει όραμα, τεχνογνωσία και 360° Digital Marketing & Development υπηρεσίες, με έμφαση στην καινοτομία, τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα.

Η εταιρεία παραμένει δραστήρια σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του digital marketing και πιστή στο όραμά της να προσφέρει λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας τις νεότερες και καλύτερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων αυτοματισμών.