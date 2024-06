Με περισσότερους από 11.300 ανθρώπους στο δυναμικό της και ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, η METRO ΑΕΒΕ δίνει μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία και στο συναίσθημα της ασφάλειας των ανθρώπων της. Ο Μάιος ήταν ένας μήνας αφιερωμένος στην Ψυχική Υγεία, και αποτέλεσε μία ευκαιρία επικοινωνίας και ανάδειξης όλων αυτών των δράσεων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί η εταιρεία για τους εργαζομένους της συστηματικά στα καταστήματα My market, στα METRO Cash & Carry, στα Κέντρα Διανομής και στα κεντρικά γραφεία.

Η ψυχική υγεία και η αίσθηση ασφάλειας στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντες, τόσο για την αποδοτικότητα και ευημερία των εργαζομένων, όσο και για τη διατήρηση ενός θετικού κλίματος μεταξύ των συνάδελφων που νιώθουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα. Η εργασιακή παρενόχληση και κακοποίηση αποτελούν έννοιες απαγορευτικές για τη METRO, με την εταιρεία να δείχνει μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά, ανεξαρτήτως ιεραρχίας.

Ως επισφράγιση όλων των παραπάνω, πολλές από τις δράσεις της έχουν στόχο την ανοικτή και ασφαλή επικοινωνία τέτοιων περιστατικών, με σκοπό την άμεση επίλυση τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της METRO μπορούν:

Να απευθύνονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων της εταιρείας. Να επικοινωνήσουν με τη δωρεάν 24ωρη Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Να προχωρήσουν σε ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι τα δικαιώματα τους και τις πολιτικές της εταιρείας, μπορούν εύκολα και γρήγορα:

Να ενημερώνονται από το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην εσωτερική πλατφόρμα EMEIS Να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το ενημερωτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα METRO Learn.

Η επένδυση στην ψυχική υγεία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στη METRO, καθώς ένας θετικός και υποστηρικτικός εργασιακός χώρος προσφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο στην απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων, όσο και στη συνολική επιτυχία του οργανισμού.

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.300 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.