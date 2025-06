Από το 2015, η METRO (My market και METRO Cash & Carry ) έχει σχεδιάσει και υλοποιεί με συνέπεια και επιτυχία ένα φιλόδοξο και στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας, με στόχο την ουσιαστική μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος και την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας στις εγκαταστάσεις της έως το 2027. Για την εταιρεία, η 5η Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δεν αποτελεί απλώς μία αφορμή για γιορτή, αλλά η επιβεβαίωση μίας διαδρομής που μετρά ήδη 3.809 ημέρες συνεχούς δράσης.

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στρατηγική αξιοποίησης πράσινης ενέργειας

Το 2023 ήταν ένα σημαντικό έτος για την εταιρεία. Μέσα σε έναν χρόνο, η METRO κατάφερε να μειώσει τις άμεσες και τις έμμεσες, από εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 34,58% σε σχέση με το 2022, μια πρόοδος που προήλθε από συστηματικές δράσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ενέργεια ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

Επιπλέον η εταιρεία:

Επαληθεύει ετησίως την Έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος με βάση το πρότυπο ISO 14064-1

Επικύρωσε με το πρότυπο ISO 14064-2 σχέδιο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε 93 εγκαταστάσεις για την εξαετία 2025-2030, μέσω αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ιδιόκτητους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Τα στοιχεία αυτά είναι η απόδειξη πως η METRO επενδύει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δυναμικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και μείωσης σπατάλης τροφίμων

Το 2024 η METRO σημείωσε δυναμική αύξηση στον τομέα της ανακύκλωσης. Η εταιρεία συγκέντρωσε και ανακύκλωσε συνολικά 8.200 τόνους υλικών, μια αύξηση της τάξης του 110% συγκριτικά με το 2022. Ταυτόχρονα, μέσα από τα προγράμματα δωρεάς τροφίμων, διέσωσε 170 τόνους τροφίμων, συνεισφέροντας ουσιαστικά τόσο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων όσο και στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στη METRO, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάση: αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της, είναι επιλογή και γίνεται πράξη καθημερινά. Με μετρήσιμα αποτελέσματα, διαφάνεια και συνέπεια, η εταιρεία αποδεικνύει καθημερινά πως η πράσινη μετάβαση δεν είναι μακρινό όραμα, αλλά μια πορεία που χτίζεται βήμα-βήμα, κάθε μέρα, για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Στο παρακάτω link το βίντεο με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος: youtube.com

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, μέσω των 323 καταστημάτων My market, My market Local και METRO Cash & Carry, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς, προωθώντας πρακτικές που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με τις βιώσιμες λύσεις.