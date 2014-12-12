Ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορούμενους του θανατηφόρου τροχαίου, στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας, το οποίο σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2022, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου.

Από τη σύγκρουση αμαξοστοιχίας (εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλος - Λάρισα) με ΙΧ ανασύρθηκε νεκρός ένας 34χρονος Λαρισαίος.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκρινε ενόχους τον μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας, δύο σταθμάρχες, καθώς και τον τότε επιθεωρητή του ΟΣΕ, ενώ αθωώθηκε ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου στους καταδικασθέντες και επέβαλλε στον σταθμάρχη της πρωινής βάρδιας συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών, στην σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας ποινή φυλάκισης 3 ετών, στον μηχανοδηγό του τρένου συνολική ποινή φυλάκισης 2 έτη και 6 μήνες και στον τότε επιθεωρητή του Οργανισμού φυλάκιση 1 έτους.

Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη για όλους.

