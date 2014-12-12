Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παλιά εθνική οδό Λάρισας - Βόλου, στο ύψος του Μόδεστου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο με φορτηγό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα του ο 50χρονος οδηγός του ΙΧ.

Οι πυροσβεστικής δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Εκεί παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς κατέληξε.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr