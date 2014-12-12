Θλίψη και συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός νεαρού οπλίτη του Στρατού Ξηράς, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kranosgr.com, ο άτυχος στρατιώτης, ηλικίας περίπου 19 ετών, κινούταν με μοτοσυκλέτα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην Αθήνα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το δυστύχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός οπλίτης υπηρετούσε τη θητεία του στις Ειδικές Δυνάμεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να απολυθεί σε μόλις μία εβδομάδα.

Hλίας Προύφας (kranosgr.com)