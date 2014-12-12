Θανατηφόρο τροχαίο με στρατιώτη – Απολυόταν σε μία εβδομάδα
Ειδήσεις | 07 Αυγ 2025, 12:17
Θλίψη και συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός νεαρού οπλίτη του Στρατού Ξηράς, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αθήνα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kranosgr.com, ο άτυχος στρατιώτης, ηλικίας περίπου 19 ετών, κινούταν με μοτοσυκλέτα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην Αθήνα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το δυστύχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο νεαρός οπλίτης υπηρετούσε τη θητεία του στις Ειδικές Δυνάμεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να απολυθεί σε μόλις μία εβδομάδα.
Hλίας Προύφας (kranosgr.com)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.