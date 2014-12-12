Εντείνεται το πρόβλημα στην κτηνοτροφία της Θεσσαλίας με την ζωονόσο της ευλογιάς να έχει πλήξει χιλιάδες ζώα, κυρίως στις περιοχές Λάρισας και Μαγνησίας, ενώ με τα μέχρι τώρα μέτρα δεν μην μπορούν να κατευνάσουν την ασθένεια.

Η προσοχή των Κτηνιατρικών υπηρεσιών έχει στραφεί πλέον στην προστασία των μεγάλων κοπαδιών της Ελασσόνας μετά το κρούσμα που εμφανίστηκε σε στάνη της Τσαριτσάνης.

Μεγάλα είναι όμως τα πλήγματα για τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας. Χαρακτηριστικό του μεγέθους του προβλήματος είναι το γεγονός ότι κατόπιν αιτήματος της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας οδηγούνται άμεσα σε θανάτωση 8.550 αιγοπρόβατα. Προέρχονται από στάνες οι οποίες βρίσκονται στους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Νοτίου Πηλίου αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα των Σποράδων.

Απόγνωση εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι της επαρχίας Ελασσόνας μετά την ύπαρξη του κρούσματος ευλογιάς στην Τσαριτσάνη.

Ήδη ξεκίνησαν δειγματοληψίες σε κοπάδια που βρίσκονται σε ακτίνα 3χλμ. από την μονάδα όπου εντοπίστηκε η νόσος, ενώ οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της περιοχής μιλούν για τεράστιες ευθύνες υπουργείου, περιφέρειας και δήμου στην εξάπλωση της ευλογιάς.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr