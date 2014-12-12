Ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών και νυν δημοτικός σύμβουλος Θάνος Αδαμόπουλος, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, αναφέρει τα εξής:

«Οι χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση ζει σε μια παράλληλη πραγματικότητα.

Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τον μισθό να εξανεμίζεται πριν καν τελειώσει ο μήνας, παρουσιάζονται μέτρα–ασπιρίνες που δεν αγγίζουν ούτε κατ’ ελάχιστο το πρόβλημα.

Ένα “φιλοδώρημα” μερικών ευρώ την ημέρα βαφτίζεται δήθεν στήριξη, όταν η κοινωνία χρειάζεται πραγματικές λύσεις: αυξήσεις στους μισθούς, έλεγχο της αγοράς, συγκράτηση των τιμών.

Η κοροϊδία έχει και όρια – εκτός αν το μόνο σχέδιο είναι να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα, ενώ κάποιοι λίγοι απολαμβάνουν περισσότερα.»