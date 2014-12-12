Στο περιθώριο της τελετής αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και Ωκεανίας κ.κ. Μακαρίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης είχε θερμή και ουσιαστική συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Τεμπών, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού σε έργα που προάγουν την τοπική ταυτότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά την κα Υπουργό για τη συμβολή και τη στήριξή της στην ανακαίνιση και αποκατάσταση σημαντικών μνημείων του Δήμου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Παράλληλα, υπενθύμισε την επιθυμία του Δήμου να πραγματοποιηθούν σύντομα τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχοντικού Σβαρτς στα Αμπελάκια, ενός μοναδικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των πρώτων συνεταιρισμών.

Η κ. Μενδώνη εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη διάθεση συνεργασίας του Υπουργείου για την περαιτέρω ανάδειξη των μνημείων και των πολιτιστικών διαδρομών του Δήμου Τεμπών, αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσπαθειών της δημοτικής αρχής.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Τεμπών είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και Ωκεανίας κ.κ. Μακάριο, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που αφορούν την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία, καθώς πολλοί δημότες του Δήμου Τεμπών ζουν και δραστηριοποιούνται στη μακρινή αυτή ήπειρο, διατηρώντας άρρηκτους δεσμούς με την πατρίδα.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και αποτελεί συνέχεια μιας γόνιμης συνεργασίας που έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η συνομιλία μου με τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Μακάριο ανέδειξε την ισχυρή σχέση της ομογένειας με τον τόπο μας, κάτι που μας γεμίζει υπερηφάνεια και ευθύνη.

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ θερμά το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εξαιρετική διοργάνωση της τελετής και την τιμητική πρωτοβουλία προς τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, καθώς και τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης που ανέδειξε το κύρος και την πνευματική ακτινοβολία του τόπου μας».