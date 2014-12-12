Συγκινητικές στιγμές το βράδυ της Δευτέρας, στην Αθήνα, στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος» για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, στο Ωδείο Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, εκπροσωπώντας τα πληγέντα σχολεία της Θεσσαλίας, που ανακατασκευάστηκαν και αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όταν τρεις μαθητές του Γυμνασίου Φαρκαδόνας Τρικάλων, του Γιώργου Αργύρη, της Μαρίζας Μπαγιώτη και του Βασίλη Κουνή, πήραν τον λόγο, ερχόμενοι από την περιοχή της οποίας όλα τα σχολεία αγκαλιάστηκαν από το σχέδιο δράσης «Άγιος Νικόλαος», αφού είχαν καταστραφεί. Έστειλαν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, εκφράζοντας τη δύναμη της νέας γενιάς της Θεσσαλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξαναχτίσατε μόνο τα κτίρια. Ξαναχτίσατε την πίστη μας, ξαναχτίσατε την ελπίδα μας».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού στην ομιλία της ανέφερε:

«Αγαπητά μας παιδιά, εμείς σας ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε να είστε σήμερα κοντά μας. Μαρίζα, Βασίλη, Γιώργο, μας συγκινήσατε με τα λόγια σας και μας δείξατε τι σημαίνει να ελπίζεις, να στηρίζεις, να προχωράς μαζί και να προχωράς μπροστά. Η αλήθεια σας εκφράζει τη Θεσσαλία που στέκεται όρθια, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής.

Ένα μεγάλο, επίσης, «ευχαριστώ» και «εύγε» στις και στους αριστούχους από τα σχολεία της Θεσσαλίας… που βρίσκεστε σήμερα εδώ, μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας. Εσείς εκπροσωπείτε και είστε το μέλλον του τόπου σας, του τόπου μας.

Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέφθηκα πολλές φορές τις πληγείσες περιοχές, έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά δεν έχασε το φως και την ψυχή του. Συνάντησα ανθρώπους αποφασισμένους να ξανασταθούν στα πόδια τους, παιδιά που ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στα σχολεία τους και εκπαιδευτικούς που κράτησαν τη φλόγα της γνώσης άσβεστη. Κάθε φορά, μας υποδέχονται με χαμόγελο και αγάπη, σαν δικούς τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στα εγκαίνια των σχολείων, τα συναισθήματα δεν περιγράφονται… μόνο βιώνονται.

Το σχολείο είναι θεμέλιο νέας αρχής. Είναι εκεί που ξαναγεννιέται η ελπίδα και χτίζεται το αύριο.

Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας.

Συνεπώς, η πλήρης ανάληψη της ανακατασκευής και αναβάθμισης των σχολείων ήταν για εμάς μια συνειδητή πράξη καθήκοντος απέναντι στα παιδιά, στους γονείς, στους δασκάλους και στις διαχρονικές αξίες που ενώνουν τον ελληνικό εφοπλισμό με την κοινωνία.

Και θέλω να ευχαριστήσω, για ακόμα μία φορά, όλες και όλους τους συναδέλφους μου, που άμεσα και αποτελεσματικά συμπορευτήκαμε σε αυτή την πρωτοβουλία εθνικής βαρύτητας, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί».

Το σχέδιο «Άγιος Νικόλαος» αγκάλιασε την παιδεία, αλλά και τους κρίσιμους τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας, καθώς και στοχευμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλληλεγγύης, αναγέννησης και συλλογικής δυναμικής, αφού ανήκει σε όλους: στους ανθρώπους που δεν λύγισαν, στα παιδιά που θα μορφωθούν μέσα στα σύγχρονα, φωτεινά σχολεία, στις επόμενες γενιές που θα μάθουν τι σημαίνει να προσφέρεις, να δημιουργείς, να αγαπάς τον τόπο σου, να παραμένεις σ’αυτόν και να τον τιμάς.

Εύχομαι όλα αυτά τα έργα να αποτελέσουν σύμβολα συνένωσης και προόδου και να προστατευτούν όπως τους αξίζει. Να θυμίζουν σε όλες και όλους μας ότι, όταν συνεργαζόμαστε, όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τίποτα δεν είναι αδύνατον. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μετατρέπουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.

trikalaenimerosi.gr