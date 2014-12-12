Η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Ιούνιο 2025, με άνοδο στις άδειες, την επιφάνεια και τον όγκο, όμως στο εξάμηνο και στο ετήσιο σύνολο ο κλάδος δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Τον Ιούνιο του 2025 εκδόθηκαν 2.566 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 6,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024.

Tον ίδιο μήνα στη Θεσσαλία παρατηρείται αύξηση κατά 6,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών (171 έναντι 161 το 2024), κατά 44,5% στην επιφάνεια, και κατά 66,9% στον όγκο.

Αισθητά πιο αρνητική είναι η εικόνα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 (Ιανουάριος – Ιούνιος). Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 13,8% στον αριθμό των εκδοθεισών αδειών, κατά 23,9% στην επιφάνεια και κατά 18,3% στον όγκο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλία όπου το εξάμηνο εκδόθηκαν 784 άδειες, έναντι 933 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μείωση 16%.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι το συνολικό αποτύπωμα του κλάδου σε ετήσιο και εξαμηνιαίο επίπεδο εμφανίζει σημάδια κόπωσης, αντανακλώντας τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η αγορά ακινήτων.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από businessdaily.gr)