Την επαναφορά της ρύθμισης οφειλών στη ΔΕΗ σε 120 δόσεις ζητούν οι πλημμυροπαθείς αγρότες στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας με επιστολή τους προς τους υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά και Νικόλαο Τσάφο, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα και τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανό και Χρήστο Κέλλα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Σε συνέχεια της επιστολής μας με Αριθ. Πρωτ. 31/18.2.2025, με την οποία σας είχαμε ενημερώσει για το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με την απώλεια της ρύθμισης των 120 άτοκων δόσεων προς τη ΔΕΗ 0,00% από πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας, λαμβάνουμε πλέον πλήθος καταγγελιών από συνεταιρισμούς που αποδεικνύουν ότι η προβληματική αυτή κατάσταση δεν αντιμετωπίσθηκε

Συγκεκριμένα:

Η ΔΕΗ συνεχίζει να πιέζει με απειλητικά τηλεφωνήματα, προειδοποιώντας για διακοπές ρεύματος και αποστολή διαταγών πληρωμής.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχει ήδη γίνει παύση εκπροσώπησης, με αποτέλεσμα οι αγρότες να αδυνατούν να επανασυνδεθούν.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προβεί σε στάση πληρωμών, γεγονός που στερεί τη στοιχειώδη ρευστότητα από τους παραγωγούς.

Οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές της κακοκαιρίας "Daniel" έχουν καθυστερήσει.

Η περιοχή βρίσκεται σε καραντίνα λόγω ευλογιάς στα ζώα, με συνέπεια την αδυναμία διάθεσης προϊόντων και περαιτέρω απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους.

Αγροτικές παροχές που έχουν εγκριθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με net metering δεν μπορούν να συνάψουν συμβόλαιο με τον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω απώλειας της ρύθμισης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να ακυρωθεί ένα ζωτικής σημασίας επενδυτικό έργο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο την απώλειας μιας ρύθμισης, αλλά έχει εξελιχθεί σε οικονομική κρίση για τους αγρότες της Θεσσαλίας. Η αδυναμία πρόσβασης σε ρεύμα, η απώλεια των φωτοβολταϊκών επενδύσεων, η έλλειψη ρευστότητας και οι πιέσεις της ΔΕΗ δημιουργούν μία κατάσταση που απειλεί τη βιωσιμότητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της Θεσσαλίας.

Με βάση τα παραπάνω, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για:

Την άμεση επαναφορά της αρχικής ρύθμισης των 120 άτοκων δόσεων για όλες τις περιπτώσεις πλημμυροπαθών, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που προέκυψε λόγω εξωγενών παραγόντων. Την αναστολή κάθε απειλής διακοπής ρεύματος ή δικαστικής ενέργειας μέχρι την τελική επίλυση του ζητήματος. Τη δυνατότητα εξόφλησης της διαφοράς που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εσφαλμένης κατανομής πληρωμών, χωρίς απώλεια της ρύθμισης. Την παρέμβασή σας, ώστε οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών έργων να μην ακυρωθούν.

Η άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιβίωση των πληγέντων αγροτών.

Ευελπιστούμε στην άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και τη διασφάλιση δίκαιων όρων αποπληρωμής. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σας είναι αναγκαία».

businessnews.gr