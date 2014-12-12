Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την κακοκαιρία Daniel, έλαβε επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 83,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πληγεισών περιοχών, μέσω ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό τη στήριξη των πληγέντων περιοχών και περιλαμβάνει συγκεκριμένα δράσεις και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σχέδιο παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Δημήτρης Κουρέτας, ενώ θα γίνει και η σχετική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Έτσι με σταθερό βήμα και όλους τους διαθέσιμους πόρους η Θεσσαλία χτίζει το μέλλον της μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το 2023. Εκτός από υποδομές και διοχέτευση κονδυλίων στην επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα, την έρευνα, την υγεία, και την παιδεία, η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εδραιώνει την εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Αν εφαρμοστεί σωστά, το σχέδιο των 83,8 εκατ. ευρώ μπορεί να αποδείξει ότι η Περιφέρεια δεν είναι απλώς γραφείο διαχείρισης κονδυλίων, αλλά εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική πρόκληση είναι ξεκάθαρη: η τοπική αυτοδιοίκηση να αποδείξει ότι μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί με διαφάνεια, ταχύτητα και όραμα. Αν το καταφέρει, η Θεσσαλία θα αποτελέσει παράδειγμα περιφέρειας που δεν λύγισε αλλά ξαναστάθηκε όρθια, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών.

Το Σχέδιο των 83,8 εκατ. ευρώ

Η στρατηγική του σχεδίου ξεδιπλώνεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά τις υποδομές, με έργα αποκατάστασης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν. 39,46 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Παλαμά, Σκιάθο, Καλαμπάκα, Αλμυρό, Τύρναβο. Ο δεύτερος άξονας , με Π/Υ/ 19,2 εκατ. ευρώ στοχεύει στην απασχόληση, μέσα από πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προσφέρει 2.182 θέσεις σε ανέργους της περιοχής. Στον τρίτο άξονα, την επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνεται η στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και η ενίσχυση νέων πτυχιούχων που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. 22 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων θα δοθούν σε πρόγραμμα για 500 νέες επιχειρήσεις πτυχιούχων. Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά τον συντονισμό, με τη δημιουργία ειδικού Μηχανισμού Υποστήριξης για την Περιφερειακή Συντονιστική Αρχή, με Π/Υ/ 3,2 εκατ ευρώ ώστε να παρακολουθεί και να κατευθύνει την υλοποίηση των δράσεων.

Υποδομές: έργα θωράκισης

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου αφορά τις υποδομές και απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, με προϋπολογισμό 39,46 εκατ. ευρώ. Τα έργα επικεντρώνονται στην αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και σε κρίσιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Στη Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τον Παλαμά, αλλά και σε Σκιάθο, Καλαμπάκα, Αλμυρό και Τύρναβο, ξεκινούν παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τις τοπικές υποδομές. Το έργο στον Βόλο, ύψους 21 εκατ. ευρώ, είναι το μεγαλύτερο επιμέρους έργο του σχεδίου.

Απασχόληση: ανάσα για τους ανέργους

Με την ανεργία στη Θεσσαλία να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μετά την κακοκαιρία Daniel, ο δεύτερος άξονας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης. Προβλέπει πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, που θα προσφέρει 2.182 θέσεις εργασίας σε ανέργους της περιοχής.

Οι νέες θέσεις θα καλύψουν πραγματικές και άμεσες ανάγκες:

1.122 εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε έργα αποκατάστασης υποδομών και καθαρισμούς δρόμων, σχολείων και νοσοκομείων.

555 εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως αναδασώσεις και καθαρισμοί ρεμάτων.

340 εργαζόμενοι θα ενισχύσουν δημοτικές υπηρεσίες και κοινωνικές δομές.

165 εργαζόμενοι θα αναλάβουν καθήκοντα κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Επιχειρηματικότητα: νέες προοπτικές

Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, με συνολικό προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να στηριχθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που βρέθηκαν εκτός τραπεζικού δανεισμού και να δοθούν ευκαιρίες σε νέους πτυχιούχους να μείνουν στη Θεσσαλία και να επιχειρήσουν.

Δύο δράσεις ξεχωρίζουν:

Ταμείο Μικροπιστώσεων (10 εκατ. ευρώ): Δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, σε συνδυασμό με υπηρεσίες mentoring.

Πρόγραμμα για πτυχιούχους (12 εκατ. ευρώ): Στήριξη για την ίδρυση 500 νέων επιχειρήσεων, με επιχορηγήσεις που καλύπτουν λειτουργικά έξοδα και νέες θέσεις εργασίας.

Συντονισμός: ο μηχανισμός που ενώνει

Ο τέταρτος άξονας αφορά τον συντονισμό και προβλέπει τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης της Περιφερειακής Συντονιστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 3,2 εκατ. Ευρώ. Ο μηχανισμός θα αναλάβει την παρακολούθηση της προόδου, τη διαχείριση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και την εξασφάλιση διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών. Η Συντονιστική Αρχή συγκεντρώνει εκπροσώπους Δήμων, της Περιφέρειας, της ΔΥΠΑ και των παραγωγικών φορέων.

Ένα σχέδιο με ανοιχτό ορίζοντα

Η Θεσσαλία, που βίωσε όσο καμία άλλη περιοχή την καταστροφή της κακοκαιρίας Daniel, επιχειρεί σήμερα να χαράξει μια νέα πορεία. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο που παρουσιάστηκε δεν είναι στατικό· αντίθετα, έχει δυναμικό χαρακτήρα και προβλέπεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες που θα προκύπτουν στο μέλλον. Αυτό το στοιχείο το καθιστά περισσότερο από ένα πρόγραμμα έργων: το μετατρέπει σε εργαλείο μακροπρόθεσμου πολιτικού σχεδιασμού.

Στην πράξη, το σχέδιο συνδυάζει τέσσερις κρίσιμες διαστάσεις: την αποκατάσταση των ζημιών, τη στήριξη της κοινωνίας, την ώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των θεσμών συντονισμού. Πρόκειται για ένα πλέγμα δράσεων που δεν περιορίζεται στο να γιατρέψει τις πληγές του χθες, αλλά στοχεύει να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική Περιφέρεια για το αύριο.

Στόχος του Δημήτρη Κουρέτα είναι η ταχεία υλοποίηση του Σχεδίου. Ο ίδιος γνωρίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία κι άλλες γνωστές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, ωστόσο η εντολή που έχει δώσει προς τους συνεργάτες του είναι οι δράσεις αυτές να φτάσουν εγκαίρως στους πολίτες. Η Θεσσαλία δεν χρειάζεται μόνο αποζημιώσεις, χρειάζεται όραμα και σχέδιο. Και τώρα το αποκτά.