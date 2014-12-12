Θεσσαλία: Η ευλογιά "θερίζει" τα αιγοπρόβατα – Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους
Αγροτικά | 15 Σεπ 2025, 08:40
Οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές και έχει οδηγήσει σε καραντίνες σε πολλές περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλία.
Ζητούν άμεσα οικονομικά μέτρα στήριξης, δωρεάν αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν και μέτρα ελέγχου και εκρίζωσης της ασθένειας, ενώ αναμένεται να διαμαρτυρηθούν στην Καρδίτσα.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για το ζήτημα.
«Στο τέλος του χειμώνα θα φτάσει το γιαούρτι να είναι είδος πολυτελείας», συνέχισε ο κ. Αλειφτήρας.
«Το αγροτικό κίνημα κάνει κινητοποιήσεις όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από το επάγγελμα που κάνει. Προγραμματίζουμε στις 18 Σεπτεμβρίου να κάνουμε συλλαλητήριο – μπλόκο στον Ε65 στην Καρδίτσα, θα είναι ένα Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο – μπλόκο, θα κατέβουμε με τα τρακτέρ μας, θα κλείσουμε τον δρόμο, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αγρότες έτσι ώστε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι πραγματικά έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνουμε εθιμοτυπικά», τόνισε κλείνοντας.
