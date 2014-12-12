Σε προετοιμασίες έχουν μπει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας για τις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν για τις 17 και 18 Σεπτέμβρη με σκοπό την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας στα δυσβάσταχτα προβλήματά τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται την Πέμπτη (18 του μηνός) να στήσουν μπλόκο στον Ε-65 .Η κίνηση τους αυτή αποτελεί συνέχεια των καλοκαιρινών κινητοποιήσεών τους και πρόκειται να κλιμακωθεί περαιτέρω εάν δεν υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Τι ζητά όμως ο αγροτικός κόσμος;

Ο αγροτικός κόσμος έχει βρεθεί σε ένα αδιέξοδο καθώς τα λειτουργικά κόστη της αγροτικής παραγωγής ( κυρίως ενέργεια, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.α.) είναι πολύ αυξημένα και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τους δεν τους επιτρέπουν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

Οι αγροτικός τομέας , που έχει πληγεί στην συγκεκριμένη περιοχή και από την καταστροφή του Ντάνιελ, διεκδικεί μεταξύ άλλων την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω της χαμηλής παραγωγής και των χαμηλών τιμών.

Επιπλέον, επειδή πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι εκτεθειμένοι απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στις διάφορες νόσους χωρίς να έχουν τύχει της ανάλογης στήριξης από την κυβέρνηση , η οποία όπως φαίνεται αδιαφορεί στα προβλήματα της ολοένα συρρικνώμενης αγροτικής παραγωγής της χώρας, ζητούν την κάλυψη των ζημιών στο 100% από τις καταστροφές.

Επίσης, διεκδικούν αλλαγές στον ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται όλες οι φυσικές καταστροφές και τυχόν άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν- όπως διάφοροι νόσοι- καθώς και διευκολύνσεις που έχουν να κάνουν με γραφειοκρατικά ζητήματα. Και φυσικά ,υποδομές και προληπτικά μέτρα που θα αποτρέψουν μελλοντικά τις επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές.

Ταυτόχρονα, ως προς το ύψος των τιμών των αγροτικών προϊόντων , ζητούν εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

Όσον αφορά τον έλεγχο των επιδοτήσεων ζητούν πιο αυστηρά μέτρα– Αυστηρό έλεγχο και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

documentonews.gr