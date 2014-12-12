Σε φάση επανεκκίνησης μετά από πολύμηνο πάγο εισέρχεται η οικοδομική δραστηριότητα, πατώντας πάνω στη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις τροποποιήσεις στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η οικοδομή εμφανίζει ανάκαμψη, ως προς τον αριθμό των αδειών κατά 31,6%, τον Μάιο του 2025.

Tον ίδιο μήνα στη Θεσσαλία παρατηρείται αύξηση κατά 24,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών (178 έναντι 143 το 2024), κατά 27% στην επιφάνεια, και κατά 35,5% στον όγκο.

Αντίθετα το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025 η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα παρουσίασε σημαντική κάμψη, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συνολική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τόσο την ιδιωτική όσο και τη δημόσια, κατέγραψε μείωση 17,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, ενώ ακόμα πιο έντονη ήταν η πτώση στα μεγέθη της επιφάνειας και του όγκου, με μείωση 30,8% και 24,7% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2024.

Ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλία όπου το πεντάμηνο εκδόθηκαν 613 άδειες, έναντι 772 το πεντάμηνο του 2025, μείωση 20,6%.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr