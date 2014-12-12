Πτώση σημείωσε τον Αύγουστο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων υποχώρησε κατά 6,2% από ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ των επιδοτούμενων κατά 3,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844 άτομα.

Από αυτά 423.784 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 55.533 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Aύγουστος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 30.160 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 25.373 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 11.052.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Αύγουστος) ο αριθμός των ανέργων ανέρχονταν σε 58.707, ενώ τον Ιούλιο του 2025 σε 56.272.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr