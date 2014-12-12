Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίοι υπόσχονται έναν αγωνιστικό «θερμό» Σεπτέμβριο διαμαρτυρόμενοι τόσο για τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν όσο και για την πολιτική που ακολουθείται συνολικά στον πρωτογενή τομέα και η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν είναι και αυτή που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, οι αγρότες της Θεσσαλίας θα οργανώσουν την στάση και θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, ενόψει της συμπλήρωσης δύο χρόνων από τις καταστροφικές ζημιές από τον Daniel.

Την αγανάκτηση και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θεσσαλοί αγρότες, μετέφεραν οι εκπρόσωποι των Ενωτικών Ομοσπονδιών. Όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν στην κοινή συνέντευξη τύπου, οι αγρότες συνεχίζουν να παλεύουν με το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παραμένουν χαμηλές.

Ταυτόχρονα, η «στάση» πληρωμών σε διάφορα προϊόντα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η απουσία αρδευτικών έργων και των κατάλληλων υποδομών, η ευλογιά που έχει οδηγήσει σε θανάτωση, πάνω από 70.000 αιγοπρόβατα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έχουν προσθέσει βάρη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη για διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών, προκειμένου να πληρώσουν όσοι πραγματικά ευθύνονται, επαναφέροντας το αίτημα για χορήγηση των ενισχύσεων στην πραγματική αγροτική παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα με αφορμή τις ζημιές που προκάλεσαν οι καλοκαιρινές έντονες βροχοπτώσεις στις καλλιέργειες, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν την αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, με αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς.

