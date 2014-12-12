Θεσσαλία: Ραντεβού για τον Σεπτέμβριο δίνουν οι αγρότες
Αγροτικά | 07 Αυγ 2025, 18:21
Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίοι υπόσχονται έναν αγωνιστικό «θερμό» Σεπτέμβριο διαμαρτυρόμενοι τόσο για τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν όσο και για την πολιτική που ακολουθείται συνολικά στον πρωτογενή τομέα και η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν είναι και αυτή που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, οι αγρότες της Θεσσαλίας θα οργανώσουν την στάση και θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.
Την αγανάκτηση και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θεσσαλοί αγρότες, μετέφεραν οι εκπρόσωποι των Ενωτικών Ομοσπονδιών. Όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν στην κοινή συνέντευξη τύπου, οι αγρότες συνεχίζουν να παλεύουν με το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παραμένουν χαμηλές.
Ταυτόχρονα, η «στάση» πληρωμών σε διάφορα προϊόντα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση.
Ταυτόχρονα με αφορμή τις ζημιές που προκάλεσαν οι καλοκαιρινές έντονες βροχοπτώσεις στις καλλιέργειες, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν την αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, με αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς.
kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ot.gr)