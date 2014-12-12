Συνολικά 23 τροχαία ατυχήματα με 3 νεκρούς καταγράφηκαν στη Θεσσαλία τον περασμένο μήνα (Ιούλιος) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Ειδικότερα στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας σημειώθηκαν 23 τροχαία ατυχήματα (έναντι 22 το 2024), εκ των οποίων 3 θανατηφόρα ατυχήματα (έναντι 6 το 2024), 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 2 το 2024) & 16 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 14 το 2024).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 36 παθόντες (έναντι 31 το 2024), εκ των οποίων 3 νεκροί (έναντι 6 το 2024), 4 βαριά τραυματίες (έναντι 2 το 2024) & 29 ελαφρά τραυματίες (έναντι 23 και το 2024).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιούλιο 2025 πραγματοποιήθηκαν 40.869 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 8.762 παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων 2.235 για παραβάσεις ταχύτητας.

B.M. kosmoslarissa.gr