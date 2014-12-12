Σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 795.588 ατόμων, 426.724 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 56.272 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Ιούλιος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 30.435 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 25.837 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 6.610.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Ιούλιος) ο αριθμός των ανέργων ανέρχονταν σε 59.066, ενώ τον Ιούνιο του 2025 σε 53.637.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr