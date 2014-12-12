Παραστάσεις για παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες θα δώσει το Θεσσαλικό Θέατρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα στα γραφεία του Θεάτρου. Συγκεκριμένα, η παράσταση «Η Πριγκίπισσα Καράμπου» θα προσφερθεί δωρεάν στα παιδιά οικογενειών που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και άλλες κοινωνικές δομές πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

“Για πρώτη φορά το Θεσσαλικό Θέατρο δεν περιμένει τα αιτήματα αλλά ανοίγει πρώτο την αγκαλιά του καθολικά σε όλα τα ΚΔΑΠ AμεΑ του Δήμου Λαρισαίων, ιδιωτικά και δημοτικά, σε όλα τα ΚΔΗΦ και σε όλα τα ειδικά σχολεία του νομού Λάρισας“, ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Θ.Θ. και Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας, Φώτης Τζατζάκης στην ενημέρωση για τις δράσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Ο ίδιος συμπλήρωσε λέγοντας ότι πρόκειται για “μια στρατηγική επιλογή ώστε να αναπτύξουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στον κοινωνικό χαρακτήρα του Θεσσαλικού Θεάτρου. Έχουμε έρθει σε επαφή με περίπου 20 δομές και ειδικά σχολεία και έχουμε προγραμματίσει σχεδόν 10 δωρεάν παραστάσεις, για να μπορέσουν οι μικροί μας φίλοι να απολαύσουν πολλές ξέγνοιαστες στιγμές. Επίσης, μετά από πολλές δράσεις, έρχεται η σειρά της συνεργασίας μας με το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Πετυχαίνουμε λοιπόν κάτι πρωτόγνωρο. Δίνουμε στα παιδιά όλων των ωφελούμενων τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν την παράσταση Πριγκίπισσα Καράμπου».

Παρών στη συνέντευξη Τύπου ήταν και ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Νίκος Ζέρβας.

kosmoslarissa.gr

φωτο tinealarissa.gr