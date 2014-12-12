Επίκεντρο του αρχαίου δράματος γίνεται για ακόμη μία φορά η Λάρισα, καθώς από αύριο, Σάββατο, ξεκινούν οι εκδηλώσεις του 5ου Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος, που διοργανώνει το Θεσσαλικό Θέατρο. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, θεωρητικά σεμινάρια, παρουσιάσεις και συμμετοχικές δράσεις, διαμορφώνεται ένας χώρος έκφρασης και ανταλλαγής μεταξύ φοιτητών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος πραγματοποιείται με την υποστήριξη (προγραμματική σύμβαση) του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Πατρών, Πελοποννήσου, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα SARAS (Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo) του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν το Σάββατο 23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές τεχνικές υποκριτικής, έκφρασης μέσω σώματος και φωνής, αλλά και να εμβαθύνουν στις θεματικές του αρχαίου δράματος μέσα από τη σύγχρονη σκηνική ματιά. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Πόλεμος, κοινωνική ανισορροπία, εκτοπισμός, κλιματική κρίση. Δεν είναι λέξεις του μέλλοντος αλλά είναι τραύματα του παρόντος».

Τεράστιο το ενδιαφέρον συμμετοχής

«Το μεγάλο “στοίχημα” του Θεσσαλικού Θεάτρου, να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες αυτού του μοναδικού θεσμού και στους πολίτες, πέρυσι, με εργαστήρια στα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, συνεχίζει και φέτος να δίνει πολύτιμους “καρπούς”: το ενδιαφέρον συμμετοχής έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας.

Και τούτο ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία που δικαιώνουν την επιλογή μας να επανασυνδεθεί το Θεσσαλικό Θέατρο με τις ρίζες και την κληρονομιά των πρωτεργατών του, Άννας Βαγενά, Κώστα Τσιάνου, Γιώργου Ζιάκα, που είναι η άμεση, αδιαμεσολάβητη επαφή της θεατρικής τέχνης με το κοινό και τους πολίτες, της Λάρισας, της Θεσσαλίας, της Ελλάδας -και όχι μόνον.

Το θέμα της φετινής συνάντησης του Δικτύου Αρχαίου Δράματος, για τον πόλεμο, τον κατατρεγμό και τις αδυσώπητες επιπτώσεις στις κοινωνίες του κόσμου είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Είναι μοιραία, λοιπόν, η “συνάντησή” του με το πρώτο στάσιμο (του χορού) στην «Αντιγόνη»: "πολλὰ τὰ δεινὰ, κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει", δηλαδή «πολλά τα φοβερά, μα τίποτα δεν υπάρχει πιο φοβερό από τον άνθρωπο», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου που παρατέθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Φώτης Τζατζάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Θωμάς Ρετσιάνης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΘ, κ. Ορέστης Τάτσης.

Άλμα στο μέλλον

«Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης ως φωνής και δράσης, μνήμης και αντίστασης, ερωτήματος και πρότασης. Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι αυτά τα εργαστήρια θα προσδώσουν ζωντάνια, χαρά και θα προσφέρουν πλούσιες διδακτικές εμπειρίες, στους χώρους του Μύλου του Παππά και του Β’ Αρχαίου Θεάτρου.

Η Λάρισα είναι ευλογημένη, είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει στον αστικό της ιστό δύο αρχαία θέατρα, το Β΄Αρχαίο Θέατρο -όπου και θα δράσουμε- και το μεγαλειώδες Α’ Αρχαίο Θέατρο. Με αυτόν τον τρόπο, η Λάρισα πιάνει το νήμα από το παρελθόν και επιχειρεί το άλμα στο μέλλον», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Φώτης Τζατζάκης.

Σπουδαία θεατρική προίκα

«Η τραγωδία μας απασχολεί ως βασικό δομικό στοιχείο του οικουμενικού μας πολιτισμού -στην ιστορία του πνεύματος δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να συγκριθεί με αυτό το σώμα κειμένων (ενδεχομένως με εξαίρεση το έργο του Σαίξπηρ) και μας απασχολεί διαρκώς όχι γιατί έχει δώσει όλες τις απαντήσεις, αλλά γιατί έχει θέσει όλες τις ερωτήσεις. Κι έρχεται ο άνθρωπος της κάθε εποχής να δώσει τις δικές του απαντήσεις, αλλά και να επαναδιατυπώσει τις ερωτήσεις, στο μέτρο του καιρού του.

Η Λάρισα, μια πόλη με σπουδαία θεατρική προίκα, η Λάρισα των δύο αρχαίων θεάτρων, η Λάρισα του Θεσσαλικού Θεάτρου και της γόνιμης θεατρικής παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, φιλοξενεί για πέμπτη χρονιά αυτό το σπουδαίο γεγονός, μετουσιώνοντας την παράδοση σε πράξη, σε δύναμη πάλλουσα μέσα στην κοινωνία, που ακτινοβολεί τα πολλαπλά της οφέλη σε όλη την πόλη», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Θωμάς Ρετσιάνης.

Μεγάλη συμμετοχή, επίκαιρη θεματολογία

«Για εμάς ως Θεσσαλικό Θέατρο είναι η φετινή μία πολύ σημαντική διοργάνωση. Καταφέραμε τη συνάντηση και των τεσσάρων θεατρικών σχολών της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο και Πάτρα). Παράλληλα, φιλοξενούμε φοιτητές και καθηγητές από την Ιταλία (Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα) - με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύουμε και τον διεθνή χαρακτήρα του Δικτύου Αρχαίου Δράματος.

Όταν επιλέξαμε το θέμα «πόλεμος» δεν ξέραμε αν θα ήταν επίκαιρο, δυστυχώς όμως παραμένι… Αλλά αυτή ακριβώς είναι και η αξία του αρχαίου δράματος, να ξανασκεφτούμε πάνω σε πράγματα και σε θέματα που απασχόλησαν αιώνες πριν τον άνθρωπο, να τα ξανασκεφτούμε τώρα, με νέους όρους, βλέποντας πόσο επίκαιροι ήταν οι πρόγονοί μας», υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΘ, κ. Ορέστης Τάτσης.

Η διοργάνωση στοχεύει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνάντησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την καλλιτεχνική πράξη ως φωνή και δράση, μνήμη και αντίσταση, ερώτημα και πρόταση.

Εισηγητές είναι διακεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως οι κ.κ. Θοδωρής Αμπαζής, Έλσα Ανδριανού, Κική Μπάκα, Ναταλία Μπάκα, Ναταλία Στυλιανού, Kenny MacLellan, Χριστίνα Ζώνιου και Νίκος Γκόβας. Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η κ.Ειρήνη Γκότση και ειδικός συνεργάτης – συντονιστής ο κ. Δημήτρης Τσουμάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων/σεμιναρίων:

https://www.thessaliko-theatre.gr/general-news/deltio-typou-diethnes-diktuo-arxaiou-dramatos-2025/