Με ένα καυτό αγροτικό μέτωπο ανοιχτό βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη να ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με την οργή να ξεχειλίζει και την υπομονή να έχει εξαντληθεί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται ήδη επί ποδός, διοργανώνοντας σχεδόν καθημερινά συσκέψεις για το συντονισμό της δράσης τους, σε χωριά της υπαίθρου της χώρας.

Ήδη, για την Παρασκευή 24 Οκτώβρη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στην οποία θα κατατεθούν όλες οι προτάσεις για το πότε, το πού, το πώς και μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για το στήσιμο μπλόκων σε κεντρικά σημεία. Η συνάντηση έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο της Λάρισας.

Η ύπαιθρος και τα χωριά βράζουν, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τους παραγωγούς της χώρας να βιώνουν ασφυκτικές οικονομικές καταστάσεις. Η ευλογιά προβάτων θερίζει τα κοπάδια αφήνοντας ολόκληρες περιοχές της χώρας χωρίς κοπάδια, τα καλλιεργητικά έξοδα διογκώνονται, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων καταρρέουν. Την ίδια στιγμή εδώ και μήνες παραμένουν απλήρωτοι, καθώς εκκρεμούν περίπου 600 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους και τα 600 εκατ. από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που έχει μετατεθεί για το Νοέμβριο.

«Δεν αντέχουμε άλλο»

«Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν αντέχουμε άλλο. Το Νοέμβριο θα βγούμε στο δρόμο με δυναμικές κινητοποιήσεις», επισημαίνει στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας, τονίζοντας ότι στη διευρυμένη σύσκεψη θα καθοριστεί από κοινού η μορφή των κινητοποιήσεων. «Το μόνο σίγουρο είναι ότι και τα Χριστούγεννα αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα μας βρουν στο δρόμο», επισημαίνει.

Κύριο μέλημα του αγροτικού κινήματος όπως λέει στον ΟΤ ο θεσσαλός αγροτοσυνδικαλιστής, είναι η προώθηση αιτημάτων, που δεν πατάνε μόνο πάνω στα προβλήματα του σήμερα αλλά και της αυριανής μέρας. «Παλεύοντας μόνο για το σήμερα χάνουμε την ελπίδα για το αύριο», τονίζει.

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Υπάρχει θετικό κλίμα για να βγούμε αγρότες και κτηνοτρόφοι από κοινού στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα», τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρης Μόσχος, σημειώνοντας ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο και η μορφή των κινητοποιήσεων.

Αποφασίζουν και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Αντιδρώντας στην οικονομική εξαθλίωση του κλάδου και την αδιαφορία της κυβέρνησης, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης οργανώνουν τα επόμενα βήματά τους, εξετάζοντας ακόμα και τη συμμετοχή τους στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, ως μια μορφή διαμαρτυρίας μπροστά στους επίσημους προσκεκλημένους.

Τις οριστικές αποφάσεις τους για τη μορφή των κινητοποιήσεων τους θα τις πάρουν κατά τη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στην Ένωση Ηρακλείου, παρουσία του προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων (ΣΕΚ), Δημήτρη Μόσχου.

«Θα τα πούμε όλα και θα πράξουμε και τα ανάλογα πλέον. Θα χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για την επιβίωση όλου του κλάδου και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τώρα. Να είστε όλοι εκεί. Είναι θέμα επιβίωσης», αναφέρεται σε σχετικό κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής.

Κάλεσμα και από ΕΘΕΑΣ

Ανοιχτή σύσκεψη για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας διοργανώνει και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία προσκαλεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αγροτικούς Συλλόγους και όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τους αγρότες.

Η «συνάντηση» έχει οριστεί για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο «Parthenon Hotel» (Μακρή 6, Αθήνα).

Στόχος της συνάντησης, όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση, είναι η συζήτηση των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροδιατροφικό τομέα και η από κοινού αναζήτηση παρεμβάσεων και λύσεων που θα στηρίζουν τα συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ανθή Γεωργίου (ot.gr)