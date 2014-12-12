Tην αγανάκτησή της εκφράζει - μέσω σχετικής ανακοίνωσης- η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας για τη μη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και για το θέμα των ζωοτροφών.

Η ανακοίνωση:

Αγαπητοί συνάδελφοι κτηνοτρόφοι,

Ο θυμός, η οργή και η αγανάκτηση έχουν ξεχειλίσει.

Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τόσο με τις ζωονόσους όσο και με τις πληρωμές.

Κάθε μέρα παλεύουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, με το κράτος να παραμένει θεατής.

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε το απόλυτο μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ευθύνεται ξεκάθαρα για τη μη καταβολή των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν έως 30/6/2025.

Ο Υπουργός, λίγες μέρες πριν, μας διαβεβαίωσε ότι «δεν θα χάσουμε τα χρήματα», αλλά η καθυστέρηση —όπως είπε— οφείλεται στους ελέγχους. Αυτούς τους ελέγχους που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 27/6 ώστε οι πληρωμές να γίνουν έγκαιρα.

Η ενίσχυση για τις ζωοτροφές έκανε τρεις μήνες να περάσει από το ένα υπουργείο στο άλλο για να υπογραφεί η ΚΥΑ.

Τώρα που επιτέλους δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, περιμένουμε νέους ελέγχους για να πληρωθούμε… για το 2024, ενώ έχουμε φτάσει στο 2026.

Με την επιζωτία της ευλογιάς η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Η μη ορθή τήρηση των μέτρων βιοασφαλειας ορισμένων συναδέλφων, η καθυστέρηση στην ταφή των νοσουντων ζώων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (25 μέρες για την ταφή των ζώων!) και η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει τη Θεσσαλία σε απόγνωση.

Κτηνοτρόφοι πληγέντες και μη, βρίσκονται σε ψυχολογική και οικονομική κατάρρευση.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας σε έκτακτη γενική συνέλευση:

Τρίτη 26/8/2025

11:30 π.μ.

Κινηματοθέατρο Μαξίμ, Τύρναβος

Θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε, όλοι μαζί, τα επόμενα βήματά μας.

Το μέλλον μας δεν μπορεί να περιμένει.

Απαιτούμε άμεση συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, για να ενημερωθεί πλήρως για την τραγική κατάσταση και να δεσμευτεί για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει κτηνοτροφία στην Ελλάδα ή όχι.

Καλή Παναγιά και Χρόνια Πολλά σε όλους.

Υ.Γ. προς Υπουργείο

Μην επιχειρήσετε επισκέψεις στα χωριά αυτές τις μέρες.

Για τους κτηνοτρόφους θα είστε ανεπιθύμητοι.