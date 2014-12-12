Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του Χαράλαμπου Σχοινά, σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας.

Η σύζυγος: Ζήνα Αρχοντή

Τα παιδιά: Αθανάσιος, Ελευθέριος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".