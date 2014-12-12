Θλίψη για το θάνατο 54χρονου στη Λάρισα
Κηδείες | 29 Σεπ 2025, 19:17
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του Χαράλαμπου Σχοινά, σε ηλικία 54 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας.
Η σύζυγος: Ζήνα Αρχοντή
Τα παιδιά: Αθανάσιος, Ελευθέριος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4.30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι φυλακών Λάρισας)
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.