Μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) έφυγε από τη ζωή ο, πολύ αγαπητός σε όλους, διακεκριμένος αθλητής του βάδην και μετέπειτα ιστορικός, φωτογράφος και συλλέκτης αθλητικών κειμηλίων, Δημήτρης Μποντικούλης.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1938 στο Ζάππειο της Λάρισας. Σπούδασε μηχανολόγος εργοδηγός, σκηνοθεσία και εικαστικά (ζωγραφική).

Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό το 1952 στον Γ.Σ. Λάρισας. Το 1961 μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό Α.Ο., με τα χρώματα του οποίου διακρίθηκε ιδιαίτερα στο βάδην, κατακτώντας πέντε φορές τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας από το 1964 έως το 1967 (το 1964 σε δύο αγωνίσματα). Σταμάτησε τον αθλητισμό το 1971, έχοντας φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε Βαλκανικούς Αγώνες.

Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον ώθησε να ασχοληθεί με το χώρο της τηλεόρασης. Δούλεψε ως εικονολήπτης στη Γενική Γραμματεία Τύπου από το 1966 έως το 1998. Εργάστηκε επίσης, ως κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης σε παραγωγές της τότε ΥΕΝΕΔ και μετέπειτα ΕΡΤ2 για την ιστορία του κλασικού αθλητισμού.

Παράλληλα, από την πρώτη μέρα που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση άρχισε να συλλέγει αθλητικά κειμήλια και να καταγράφει βιογραφίες παλιών πρωταθλητών, με στόχο να δημιουργήσει ένα αθλητικό μουσείο. Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη του για τους Βαλκανικούς Αγώνες.

Το 1996, ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης στέγασε τη συλλογή του κι έτσι το όνειρο του τα ευρήματα του να βρουν στέγη και να αποτελέσουν κοινό κτήμα όλων των φιλάθλων, έγινε πραγματικότητα.

Ο Δημήτρης Μποντικούλης με τον Ρόμπερτ Εμιγιάν.

Το 2016 άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το Εθνικό Αθλητικό Μουσείο, μέσα στο αθλητικό κέντρο «Ι. Φωκιανός» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα εκατοντάδες εκθέματα του μουσείου προέρχονται όλα από τη συλλογή του Δημήτρη Μποντικούλη.

Η φιγούρα του ήταν ιδιαίτερα οικεία στον κόσμο του κλασικού αθλητισμού, αφού απαθανάτιζε με τη φωτογραφική μηχανή του επί σειρά ετών αγώνες όλων των κατηγοριών εντός και εκτός σταδίου. Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα με την υγεία του, δεν σταμάτησε στιγμή να αναζητά νέα εκθέματα για το μουσείο του και να καλύπτει με την κάμερά του διοργανώσεις, με τελευταία τον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό του 2024.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του Δημήτρη Μποντικούλη και εκφράζουν τα συλληπητήριά τους στους οικείους του.

segas.gr