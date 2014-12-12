Μεγάλη θλίψη προκάλεσε στον κόσμο της Αγιάς και της ευρύτερης περιοχής το άγγελμα του θανάτου του τέως δημάρχου, πνευμονολόγου γιατρού, Βασίλη Κουτσαντά, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή υποκύπτοντας σε σοβαρά θέματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα.

Θλίψη για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέκαθεν πάλευε πρωτίστως για τους άλλους. Για τους κοντινούς του ανθρώπους σαν οικογενειάρχης, για τους συνανθρώπους του σαν ένας γιατρός που πάντα αγόγγυστα ήταν δίπλα σε αυτούς που είχαν την ανάγκη του, για την ίδια την πατρίδα και την Κύπρο σαν μαχητής της ΕΛ.ΔΥ.Κ. το 1974 εναντίον των Τούρκων εισβολέων στη Μεγαλόνησο, για τους συνδημότες του όταν αυτοί τον εξέλεξαν σε ηλικία 53 ετών δήμαρχο Αγιάς για την τετραετία 2007 – 2010.

Ο Βασίλης Κουτσαντάς γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1953 στα Ριζώματα Ημαθίας.

Βρέθηκε στην Αγιά ως σύζυγος της Αγιώτισσας φαρμακοποιού Κικής Στυλιανάκη, η οποία απεβίωσε 52 ετών το έτος 2008, κι αυτή κατά σύμπτωση στις 4 Οκτωβρίου.

Υπηρέτησε τον κόσμο της περιοχής για πάρα πολλά χρόνια ως ιδιώτης γιατρός, όπως προαναφέραμε, και για τέσσερα χρόνια σαν δήμαρχος στηριζόμενος τότε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συμμετείχε ενεργά και στον τοπικό Γυμναστικό Σύλλογο Ερμή, για σειρά ετών μάλιστα ως πρόεδρος.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τους δύο γιους του, τον Βαγγέλη, και τον Μανώλη, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία – Άννα και έχουν ένα μικρό αγόρι, τον Βασίλη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγιάς. Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 11:30πμ. Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο «Χατζάκος» στην πλατεία Φιλύρων.

