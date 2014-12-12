Η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου, αλλά και συνταξιούχου των Ενόπλων Δυνάμεων, Δημητρίου Νούλα, σκόρπισε θλίψη στην Ελασσόνα.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη και όχι μόνο. Υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Ελευθερία, με θητεία σε πολλά ραδιόφωνα και εφημερίδες, μεταξύ αυτού και το Ράδιο 2 (μετέπειτα Party FM), ενώ υπήρξε πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΟΕ και ειδικός σύμβουλος του αείμνηστου δημάρχου Ελασσόνας Χρ. Καραγιάννη.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΣ-ΤΕΛΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό στις4.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο ΛΗΜΕΡΙ.

elassonanews.gr