Θλίψη στην Ελασσόνα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Νούλα
Ελασσόνα | 21 Σεπ 2025, 15:07
Η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου, αλλά και συνταξιούχου των Ενόπλων Δυνάμεων, Δημητρίου Νούλα, σκόρπισε θλίψη στην Ελασσόνα.
Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη και όχι μόνο. Υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας Ελευθερία, με θητεία σε πολλά ραδιόφωνα και εφημερίδες, μεταξύ αυτού και το Ράδιο 2 (μετέπειτα Party FM), ενώ υπήρξε πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΟΕ και ειδικός σύμβουλος του αείμνηστου δημάρχου Ελασσόνας Χρ. Καραγιάννη.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΣ-ΤΕΛΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό στις4.30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο ΛΗΜΕΡΙ.
