Θλίψη στην Ελασσόνα: Έφυγε από την ζωή ο Ηλίας Παπακωνσταντίνου
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 10:09
Απέραντη θλίψη σκόρπισε στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και της Τσαριτσάνης η είδηση του θανάτου του Ηλία Παπακωνσταντίνου σε ηλικία 59 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, πάντα φιλότιμος και πρόθυμος να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Ήταν η «ψυχή» της παρέας, πάντα γελαστός και με χιούμορ.
Η ώρα της κηδείας του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.
elassona884.gr
