Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 40χρονης Ιωάννας Αργυρακούλη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιάννουλη Λάρισας.

Ο σύζυγος: Αρτέμιος Τρέμης

Τα παιδιά: Σοφία, Δημήτριος

Οι γονείς: Δημήτριος-Μαρία Αργυρακούλη, Κωνσταντίνος-Σοφία Τρέμη

Τα αδέλφια: Ευαγγελία, Γεώργιος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια Selfie στη Γιάννουλη

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Γηροκομείο Λάρισας