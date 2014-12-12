Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή η 40χρονη Ιωάννα Αργυρακούλη
Κηδείες | 11 Νοε 2025, 19:18
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 40χρονης Ιωάννας Αργυρακούλη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιάννουλη Λάρισας.
Ο σύζυγος: Αρτέμιος Τρέμης
Τα παιδιά: Σοφία, Δημήτριος
Οι γονείς: Δημήτριος-Μαρία Αργυρακούλη, Κωνσταντίνος-Σοφία Τρέμη
Τα αδέλφια: Ευαγγελία, Γεώργιος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια Selfie στη Γιάννουλη
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Γηροκομείο Λάρισας
