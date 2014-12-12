Θλίψη στη Λάρισα από το θάνατο της 44χρονης Βασιλικής Εξάρχου.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

Η μητέρα: Αγλαΐα Εξάρχου

Τα αδέλφια: Γιάννης Έξαρχος και Μαρία Γεωργατζά, Μαρία Εξάρχου και Αριστείδης Οντούλης

Τα ανίψια Αγλαΐα, Κίμων, Φαίδρα, Πέτρος και Αλέξανδρος

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.