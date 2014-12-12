Θλίψη στη Λάρισα - Εφυγε από τη ζωή η 44χρονη Βασιλική Εξάρχου
Κηδείες | 05 Οκτ 2025, 15:23
Θλίψη στη Λάρισα από το θάνατο της 44χρονης Βασιλικής Εξάρχου.
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
Τα αδέλφια: Γιάννης Έξαρχος και Μαρία Γεωργατζά, Μαρία Εξάρχου και Αριστείδης Οντούλης
Τα ανίψια Αγλαΐα, Κίμων, Φαίδρα, Πέτρος και Αλέξανδρος
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο «ΣΥΜΠΟΣΙΟ» (διασταύρωση Νέου Κοιμητηρίου).
