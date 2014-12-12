Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή η 50χρονη Αρετή Παπαμιχαήλ - Νταμάτη
Κηδείες | 29 Οκτ 2025, 20:45
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 50χρονης Αρετής Παπαμιχαήλ-Νταμάτη, μητέρας δύο παιδιών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.
Ο σύζυγος: Γεώργιος
Τα παιδιά: Βασίλης, Μιχαήλ
Οι γονείς: Μιχαήλ-Παντούλα Παπαμιχαήλ
Τα αδέλφια: Δημήτρης-Μαρία, Σοφία-Πέτρος, Αναστάσιος
Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 3.00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «Συμπόσιο», πλατεία Νεάπολης
Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αυτισμό ν. Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.