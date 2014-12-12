Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 50χρονης Αρετής Παπαμιχαήλ-Νταμάτη, μητέρας δύο παιδιών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.

Ο σύζυγος: Γεώργιος

Τα παιδιά: Βασίλης, Μιχαήλ

Οι γονείς: Μιχαήλ-Παντούλα Παπαμιχαήλ

Τα αδέλφια: Δημήτρης-Μαρία, Σοφία-Πέτρος, Αναστάσιος

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό Ναό στις 3.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «Συμπόσιο», πλατεία Νεάπολης

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αυτισμό ν. Λάρισας