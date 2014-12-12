Θλίψη στη Λάρισα: Εφυγε από τη ζωή η 51χρονη Αλίκη Μητσιούλη
Λάρισα | 25 Οκτ 2025, 10:42
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της Αλίκης Μητσιούλη σε ηλικία 51 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2026 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο σύζυγος: Γεώργιος Κουτσουρούμπας
Η κόρη: Αλεξάνδρα Μητσιούλη
Οι γονείς: Ευθύμιος και Ασπασία Μητσιούλη
Τα αδέλφια: Παναγιώτα Μητσιούλη και Κωνσταντίνος Γερογιάννης, Θωμαή Μητσιούλη και Αντώνιος Μάστορας
Τα ανίψια: Ευθύμιος, Αστέριος, Ασπασία, Ελένη, Δημήτριος
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.