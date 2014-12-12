Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της Αλίκης Μητσιούλη σε ηλικία 51 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2026 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Γεώργιος Κουτσουρούμπας

Η κόρη: Αλεξάνδρα Μητσιούλη

Οι γονείς: Ευθύμιος και Ασπασία Μητσιούλη

Τα αδέλφια: Παναγιώτα Μητσιούλη και Κωνσταντίνος Γερογιάννης, Θωμαή Μητσιούλη και Αντώνιος Μάστορας

Τα ανίψια: Ευθύμιος, Αστέριος, Ασπασία, Ελένη, Δημήτριος

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου