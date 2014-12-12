Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του 40χρονου Χρίστου Χουχορέλου.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2026 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Η σύζυγος: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

Οι γιοι: Βασίλης, Μάριος

Οι γονείς: Βασίλειος και Αρετή Χουχορέλου, Θεόδωρος και Μαρία-Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τα αδέλφια: Δήμητρα και Γιώργος, Έλλη και Πάνος

Ο παππούς: Κωνσταντίνος Τσακνάκης

Οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 2.30 μ.μ.

Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο στο Ναό.