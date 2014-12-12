Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή ο 40χρονος Χρίστος Χουχορέλος
Λάρισα | 15 Οκτ 2025, 20:37
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του 40χρονου Χρίστου Χουχορέλου.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2026 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
Η σύζυγος: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου
Οι γιοι: Βασίλης, Μάριος
Οι γονείς: Βασίλειος και Αρετή Χουχορέλου, Θεόδωρος και Μαρία-Ζωή Κωνσταντοπούλου
Τα αδέλφια: Δήμητρα και Γιώργος, Έλλη και Πάνος
Ο παππούς: Κωνσταντίνος Τσακνάκης
Οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 2.30 μ.μ.
Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο στο Ναό.
