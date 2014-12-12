Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από τον θάνατο του 55χρονου Κωνσταντίνου Γιαννούλη.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 9 Αυγούστου και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Η μητέρα: Σοφία Γιαννούλη.

Τα αδέλφια: Άννα και Σπύρος Αγναντής, Αργύρης Γιαννούλης.

Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού