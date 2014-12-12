Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή ο 55χρονος Κωνσταντίνος Γιαννούλης
Κηδείες | 08 Αυγ 2025, 20:48
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από τον θάνατο του 55χρονου Κωνσταντίνου Γιαννούλη.
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 9 Αυγούστου και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας.
Η μητέρα: Σοφία Γιαννούλη.
Τα αδέλφια: Άννα και Σπύρος Αγναντής, Αργύρης Γιαννούλης.
Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6.00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.