Θλίψη στη Λάρισα - Πέθανε η 52χρονη Χριστίνα Καραμουσλή
Κηδείες | 19 Σεπ 2025, 18:30
Θλίψη στη Λάρισα από το θάνατο της 52χρονης Χριστίνας Καραμουσλή.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα Λάρισας.
Η μητέρα: Αφροδίτη
Οι θείοι, οι εξάδελφοι, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Μπίτη.
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
