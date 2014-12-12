Θλίψη στη Λάρισα από το θάνατο της 52χρονης Χριστίνας Καραμουσλή.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα Λάρισας.

Η μητέρα: Αφροδίτη

Οι θείοι, οι εξάδελφοι, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Μπίτη.

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"