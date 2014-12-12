Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του γνωστού ψυχιάτρου Ζαφείριου Νταφούλη.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρισα.

O πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρει:

"Απέραντη Θλίψη σκόρπισε σε όλη την Λάρισα και ιδιαίτερα στην ιατρική κοινότητα, ο θάνατος του συναδέλφου μας ψυχιάτρου Ζαφείρη Νταφούλη, που έφυγε αφήνοντας πίσω του τεράστιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του στο ιδιωτικό τομέα αλλά και στο ΙΚΑ.

Άριστος επιστήμονας, φιλικός προς τους ασθενείς, για πάρα πολλά χρόνια περιέθαλψε πολλούς συμπολίτες μας με καλοσύνη και χαμόγελο. Η επιστημονική του κατάρτιση και η ψυχοαναλυτική του μεθοδολογία βοήθησε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να έχουν μία ισορροπημένη πορεία.

Εκ μέρους του ΔΣ και ολόκληρου του Ιατρικού σώματος, εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι συνάδελφε και φίλε Ρούλη!"