Θλίψη στη Λάρισα: Πέθανε ο 51χρονος Αθανάσιος Κωνσταντίνου, γιατρός του ΓΝΛ
Κηδείες | 14 Αυγ 2025, 12:13
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του 51χρονου Αθανάσιου Κωνσταντίνου, χειρουργό ορθοπεδικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Ευάγγελος
Οι γονείς: Ευαγγελία Κωνσταντίνου, Ευάγγελος – Σοφία Σουλτάνα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).
