Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του 51χρονου Αθανάσιου Κωνσταντίνου, χειρουργό ορθοπεδικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Σουλτάνα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Ευάγγελος

Οι γονείς: Ευαγγελία Κωνσταντίνου, Ευάγγελος – Σοφία Σουλτάνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).