Εορτάζεται η Σύναξη των Παμμέγιστων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ καθώς και η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού σε εκκλησίες του Δήμου Κιλελέρ με το εξής πρόγραμμα:

- Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

17:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ζάππειο, Εσπερινός και αρτοκλασία

- Σάββατο 8 Νοεμβρίου

07:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ζάππειο, Θεία Λειτουργία

17:30 στη Νίκαια και στη Νίκη,στα ιερά παρεκκλήσια του Αγίου Νεκταρίου Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.

- Κυριακή 9 Νοεμβρίου

07.00 στη Νίκαια Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου.

07:30 στο Ζάππειο, στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και στη Νίκη Όρθρος και Θεία Λειτουργία