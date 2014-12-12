Θρησκευτικές εκδηλώσεις σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ
Κιλελέρ | 06 Νοε 2025, 11:30
Εορτάζεται η Σύναξη των Παμμέγιστων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ καθώς και η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού σε εκκλησίες του Δήμου Κιλελέρ με το εξής πρόγραμμα:
- Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
17:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ζάππειο, Εσπερινός και αρτοκλασία
- Σάββατο 8 Νοεμβρίου
07:30 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Ζάππειο, Θεία Λειτουργία
17:30 στη Νίκαια και στη Νίκη,στα ιερά παρεκκλήσια του Αγίου Νεκταρίου Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
- Κυριακή 9 Νοεμβρίου
07.00 στη Νίκαια Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου.
07:30 στο Ζάππειο, στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και στη Νίκη Όρθρος και Θεία Λειτουργία